Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı
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Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı İstinaf Mahkemesi, Reina'da 2017 yılında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezaları onadı.

İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı

İSTANBUL - İstinaf Mahkemesi, Reina'da 2017 yılında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezaları onadı.

Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 2017 yılında yılbaşı gecesinde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen dava 7 Eylül 2020 tarihinde yerel mahkemece karara bağlanmıştı. Sanık Abdulkadir Masharipov, "Anayasayı ihlal" ve 1'i polis memuru 39 kişiye karşı 'kasten öldürme' suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Masharipov, 79 kişiye karşı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 1368 yıl hapse çarptırılmıştı.

Mahkeme, Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ile saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'a eylem talimatını getirdiği belirtilen 'Ebu Cihad' kod adlı sanık Yasser Mohammed Salem Radown'un da aralarında bulunduğu 48 sanık hakkında ise, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 aydan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası vermişti. 11 sanığın ise beraatine hükmedilmişti.

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin kararlarını usul ve yasaya uygun bulan Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen cezaları onadı.

Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı
Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı
Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı
Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir

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