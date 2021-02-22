İstinaf Mahkemesi'nden kadın cinayeti davası sanığına indirimsiz müebbet hapis

İstinaf Mahkemesi, Maltepe 'de 30 Mart 2019'da aynı iş yerinde çalıştığı Fatma Şengül'ü evinin önünde silahla ateş ederek öldüren Zeynel Akbaş'a "Haksız tahrik altında öldürme" suçundan yerel mahkemece verilen 18 yıl hapis cezasının bozulmasına karar verdi. Yeniden hüküm kuran İstinaf Mahkemesi, sanığı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarına sarılan Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, "Başardık, müebbet aldı. Tabi gönül isterdi ki ağırlaştırılmış müebbet olsun. Yani en ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bir nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza. Ben anneme çiçekler aldım, buradan çıkıp mezarına gideceğim" dedi.

"BEN GEÇİMSİZ BİR İNSAN DEĞİLİM"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zeynel Akbaş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Fatma Şengül'ün ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Tutuklu sanık Zeynel Akbaş evli ve 2 çocuğu olduğunu belirterek "Maktulle aynı iş yerinde çalışıyorduk, pek geçinemiyorduk. Bana hakaret içerikli sözleri oluyordu. Olay günü minibüsten indim. Tesadüfen maktulle karşılaştık. Kendisine 'Günaydın' dedim. Ancak o bana 'Senin iğrenç suratını görmek istemiyorum' dedi. Ben de, 'Bana bu hakareti yapmayacaktın' deyip üzerimde bulunan tabancayı çıkartarak maktule ateş ettim. Daha sonra yaptığımdan pişman oldum. Silahı taşımamın nedeni yaşadığım yerin tekin olmamasından kaynaklanmaktadır. Ben geçimsiz bir insan değilim. Uzun zamandır aynı mahallede oturuyorum. Hiç kimseyle bir münakaşam olmamıştır" dedi.

"ANNEM BU DURUMU HAK ETMEDİ"

Sanığın savunması üzerine söz alan maktulün kızı Açelya Şengül, "Sanık eylemi planlamış ve annemi öldürmüştür. Savunmaları kendini cezadan kurtarmaya yöneliktir" ifadelerini kullanarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Maktulün oğlu Koray Şengül ise "Annem böyle bir durumu hak etmedi. Sanıktan şikayetçiyiz. İndirimsiz bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Müşteki avukatı Aylin Mert, sanığın "Tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"HİPERTANSİYONDAN DOLAYI EYLEMİ İSTEMSİZ GERÇEKLEŞTİRDİM"Son sözü sorulan Zeynel Akbaş ise "Planlı bir eylem değildi. Hipertansiyon hastalığımdan dolayı eylemi istemsiz olarak gerçekleştirdim. Olaydan dolayı pişmanım, üzgünüm" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİCeza Dairesi, sanık Zeynel Akbaş'a hakkında yerel mahkemenin "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verdiği 18 yıl hapis cezasını bozdu. Daire, Fatma Şengül'den sanığa yönelen herhangi bir haksız davranışın bulunmadığına kanaat getirerek sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Daire, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

KARARA MUHALEFET ŞERHİÜye hakim karara muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, olay günü sanığın daha önceden temin ettiği silahla maktulün evinin önüne geldiği, çıkışını beklediği ve maktul evden çıktıktan sonra yanına giderek 4 el ateş ederek öldürdüğü ifade edildi. Şerhte, sanığın "Tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSA DA BEN ANNEMİN KOKUSUNU DUYAMAYACAĞIM"Duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarına sarılan Açelya Şengül, "Müebbet hapis cezası aldı. Yani verilen 18 yıla karşı biz çok büyük bir mücadele verdik kadınlarla birlikte. Öncelikle buraya gelen emek veren bütün kadınlara çok teşekkür ediyorum. Başardık, müebbet aldı. Tabi gönül isterdi ki ağırlaştırılmış müebbet olsun. Yani en ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bir nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza. Davanın Yargıtay yolu açık, karşı tarafın avukatı ve biz de Yargıtay'a başvuracağız ama müebbet hapis cezası alması bütün kadınlar olarak hepimizin içini rahatlattı. Ben anneme çiçekler aldım, buradan çıkıp mezarına gideceğim. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim" dedi.

"BURUK BİR SEVİNÇ İÇERİSİNDEYİZ"

Avukat Aylin Mert ise şöyle konuştu: "Bugün göreceli iyi bir haberle karşınızdayız. İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu haksız tahrik indirimini kaldırdı. Mahkeme, sanığın indirimsiz bir şekilde cezalandırılmasına karar verdi. Bu bizlerin bu alanda bulunan kadınların, bu alanda bulunamayıp yüreğinin mücadelesinin bizimle olduğunu bildiğimiz kadınların mücadelesinin sonucudur. Bugün buruk bir sevinç içindeyiz, yine de tamamen hukuka uygun bir karar olduğunu söyleyemeyiz. Fatma Şengül cinayetinin tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu söylüyorduk. Dosyadaki tüm deliller bunu işaret ediyordu."

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı