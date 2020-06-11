Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, 17 Aralık Kumpas davasında 61 sanık hakkındaki kararı onadı
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Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, 17 Aralık Kumpas davasında 61 sanık hakkındaki kararı onadı

Son dakika haberlerine göre İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 61 sanıklı davada yerel mahkemenin kararını onadı.

Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, 17 Aralık Kumpas davasında 61 sanık hakkındaki kararı onadı
11.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:47

İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 61 sanıklı davada yerel mahkemenin kararını onadı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davayı 18 Mart 2019 tarihinde karara bağlamıştı.

Mahkeme heyeti, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç'ın aralarında bulunduğu 15 sanığı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezasına çarptırmıştı. 22 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına hükmedilmişti.

6 sanığın dosyası ayrılmıştı

24 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının firari olmaları nedeniyle ayrılmasına hükmetmişti.

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, toplamda 37 sanık hakkında verilen hapis cezasını ve 24 sanığın beraat kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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