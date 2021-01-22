Son dakika haberi: İstinaf, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu
22.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:09
Son dakika haberleri: İstinaf, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.
İstinaf, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz