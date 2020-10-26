Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi
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Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi

26.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:55
Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi

Bir son dakika haberine göre İstiklal Caddesinde polis ekipleri, drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

İstiklal Caddesinde polis ekipleri, drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske takmayan vatandaşları tek tek uyarıp, maskesi olmayanlara ise maske verdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İstiklal Caddesi'nde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplum destekli polisler ve İHA Büro Amirliği ekipleri, drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Drone ile caddede dolaşanlara Türkçe ve İngilizce maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Caddede devriye gezen ekipler, maske takmayan vatandaşları uyarıp, maskesi olmayanlara maske verdi. Beyoğlu Belediyesi'de stand kurarak vatandaşlara maske verdi. Bazı vatandaşların ise maskeleri takmaması dikkat çekti.

Herkes maskesini taksın diyen Kerem Şifalı "Herkes maskesini taksın, kendi sağlığı için. Kendi sağlığını düşünmüyorsa başkasının sağlığını düşünsün" ifadelerini kullandı.

(Sümer Avcı/İHA)

Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi
Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi
Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi
Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi
Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi
Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi
Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi
Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi
Son dakika! İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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