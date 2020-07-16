Son dakika haberi... İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
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Son dakika haberi... İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika habere göre AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Son dakika haberi... İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
16.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:15

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kovid-19 salgını sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın olumsuz etkilendiğini, teklifle bu olumsuz etkilere karşı bazı düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

Salgının etkilerinin haziran ayından itibaren azaldığına ve normalleşme sürecine girildiğine işaret eden Kırkpınar, "Normalleşmeyle birlikte kısa çalışma ödeneği uygulamasının sektörel bazda uygulanması da hedeflenmektedir." diye konuştu.

Kırkpınar, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte eğitim ve sınavların yapılmadığını hatırlatarak, bu konuda bir düzenlemeye gidildiğini ve çeşitli sektörlerden gelen taleplerin de değerlendirildiğini söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise "Getirdiğiniz paketin kendisi mini ama içeriğinde dev gibi bir hak gasbı var. Tek taraflı olarak ücretsiz izin süresinin bir yıl uzatılması ne demek? Bu resmen işten çıkarma biçimidir. İşverenlere ballı bir pakettir bunun adı." dedi.

İşsizlik ve gelir kaybının tarihi seviyelere ulaştığını savunan Girgin, "İşverenlere son altı ayda toplamda 12 milyar 767 milyon para aktarıldı. İşverenlere bu paranın aktarılmasına karşın istihdam 1 milyon 650 bin kişi azaldı. Yani işsizlik ödeneğine başvuranların yüzde 65'i bu ödenekten yararlanamadı. İşçiler bir nevi kendi parası olan bu fondan yararlanamıyor. Öyle koşullar getirildi ki fondan işçiler dışında herkes yararlanmaktadır. Herkesin işsizlik sigorta fonuna erişim hakkı sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan daha önce de olan ekonomik krizin koronavirüs salgınıyla daha derinleştiğini öne sürerek, "Meclis milletin çıkarlarına göre değil, sarayın fermanlarına göre imzalar atarak teklifler getiriyor. Bu krizden önce 8 milyon işsiz vardı. Son araştırmalara göre işsizlik sayısı 13 milyona ulaştı. Normalleşmeyle birlikte eğer 3 milyon kişi işine dönmüş olsa bile şu an 10 milyona işsiz var. Teklifte işsizlere ilişkin bir düzenleme yok. Esnaflar çok büyük bir sıkıntı içinde. İflaslar kapıda. Onlara doğrudan bir destek vermek yerine krediyle borçlanma kapısı gösterildi." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, teklifin gerekçesiyle ilgili kimsenin yeterince bilgilendirilmediğini belirterek, kanun yapma sürecinde usule yönelik eksikliklerin olduğunu iddia etti. Türkiye'nin ekonomik kriz içinde olduğunu savunan Tatlıoğlu, istihdam politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Tatlıoğlu, "2020 Türkiye'sinde 35 milyon kayıtlı istihdama ulaşmadan Türkiye'de bir şey olmuş olmaz. 2019 Türkiye'si, 2009 Türkiye'sinden daha fakir durumda." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Kovid-19 salgının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi. Kalaycı, Türkiye'nin salgına karşı çok önemli tedbirler aldığını ve pandeminin olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalar ortaya koyduğunu dile getirdi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddelerin görüşülmesi sürüyor.

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Kaynak: AA

Manşet

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