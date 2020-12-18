Son dakika haberi... İstihbaratı ele geçirmeye çalışan eski emniyet müdürlerine 15'er yıl hapis

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye çalışan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski TEM Daire Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın ve eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Gerçek ve tutuksuz sanık Engin İlhan ile sanık avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanıklarla ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Mahkeme heyeti, davanın bugünkü celsesinde sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanıklar eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski TEM Daire Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın ve eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı'yı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Enes Kara ve Yusuf Keten, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10'ar yıl, sanık Gökhan Yıldız ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Engin İlhan'ın ise beraatına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı