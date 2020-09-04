Son dakika haberi: İşten çıkarma ve ücretsiz izin desteği Resmi Gazete
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Son dakika haberi: İşten çıkarma ve ücretsiz izin desteği Resmi Gazete

Son dakika haberine göre Koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteğinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haberi: İşten çıkarma ve ücretsiz izin desteği Resmi Gazete
04.09.2020 08:04 | Son Güncelleme: 04.09.2020 08:08

Koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteğinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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