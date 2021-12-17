Zeytinburnu'nda pilotaj öğrencisini öldüren şoför 420 bin lira tazminat ödeyecek

Kaza, Zeytinburnu'nda 27 Nisan 2018'de meydana geldi. Müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., aracını durdurdu. Mustafa E. ile maktul Ahmet Selimhan Şimşek araçtan indi. Bu esnada Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresinde olan aracının hakimiyetini kaybederek, Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

420 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme heyeti Sedat Yiğiter'in davacı olan aileye 260 bin lira maddi, 160 bin lira ise manevi olmak üzere toplamda 420 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Kaza ile ilgili Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde savcı mütelasını açıkladı. Duruşma savcısı Sedat Yiğiter'in aracını makas atarak ve aşırı süratli bir şekilde kullandığı anlaşılmıştır ve "Eylem bilinçli taksirli işlenmiştir" diyerek Yiğiter'in "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık Sedat Yiğiter ilerleyen günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet