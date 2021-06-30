Son dakika haberi! (İSTANBUL - yeniden) İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre (İSTANBUL - yeniden) İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi İstanbul'da, atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü iddia edilen bir depoya düzenlenen operasyonda 35 bin litre "10 numara" yağ ele geçirildi.