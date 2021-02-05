Son dakika haberi! İstanbul ve karla kaplı Bitlis'te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı
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Son dakika haberi! İstanbul ve karla kaplı Bitlis'te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı

05.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:32
Son dakika haberi! İstanbul ve karla kaplı Bitlis'te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre BİTLİS jandarması tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik kentte ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS jandarması tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik kentte ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Bitlis'teki adreslerde, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmaları sonucu 'PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak ve yardım/yataklık yapmak' suçlarını işlediği belirlenenlere yönelik Bitlis ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kar yağışıyla bembeyaz olan bölgedeki operasyonda, 1'i İstanbul'da olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör, 20 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 fişek, 9 akıllı cep telefonu, 10 SIM kart, flash bellek, 2 hafıza kartı, el kamerası ve kamera kaseti ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 


Son dakika haberi! İstanbul ve karla kaplı Bitlis'te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi! İstanbul ve karla kaplı Bitlis'te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi! İstanbul ve karla kaplı Bitlis'te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi! İstanbul ve karla kaplı Bitlis'te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberi! İstanbul ve karla kaplı Bitlis'te eş zamanlı terör operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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