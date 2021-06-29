Son dakika haberi | İSTANBUL VE BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 14 GÖZALTI
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Son dakika haberi | İSTANBUL VE BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

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Operasyon anları da kameraya yansıdı.

Haber ALİ ÇAĞLAR TINBEK İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da ve Bursa'da dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen E.U. liderliğindeki suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon anları da kameralara yansıdı. Şüphelilerin, başka kişiler adına belirli komisyon karşılığında bankalardan hesap ile iletişim firmalarından telefon hatları açtırdıkları, bu kişilerin bilgilerine internetten çeşitli eşyaların satışına yönelik ilanlar verdikleri ve sattıkları ürünleri müşterilere göndermeyerek yüzlerce kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U., liderliğinde kurulan suç örgütüne operasyon düzenledi. İddiaya göre; şüpheliler belirli komisyonlar karşılığında bankalardan hesap ve iletişim firmalarından telefon hatları açtırarak, bu kişilerin bilgileriyle internet üzerinden çeşitli eşyaların satışına yönelik ilanlar verdi. İlanlara istinaden kendilerini arayan vatandaşlardan sattıkları eşyanın bedellerini hesaplarına göndermeleri halinde eşyaları kendilerine göndereceklerini belirten şüpheliler, parayı almalarına rağmen eşyayı satın alan kişilere göndermeyerek, yüzlerce mağdur kişiden haksız kazanç temin etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 6 ay teknik ve fiziki takip çalışmaları yaptı. Ekipler, İstanbul ve Bursa'da bugün gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve başka kişiler adına ait çok sayıda banka kartları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi | İSTANBUL VE BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 14 GÖZALTI
Son dakika haberi | İSTANBUL VE BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 14 GÖZALTI
Son dakika haberi | İSTANBUL VE BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 14 GÖZALTI
Son dakika haberi | İSTANBUL VE BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 14 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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