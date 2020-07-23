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Son dakika haberi: İstanbul Valisi Yerlikaya: "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde...

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Yerlikaya: "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Yerlikaya:
23.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:15

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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