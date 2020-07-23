Son dakika haberi: İstanbul Valisi Yerlikaya: "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde... Son dakika haberi... İstanbul Valisi Yerlikaya: "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi." Kaynak: AA