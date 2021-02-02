Son dakika haberi... İstanbul Valiliği: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si Boğaziçi Üniversitesinde okumuyor
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Son dakika haberi... İstanbul Valiliği: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si Boğaziçi Üniversitesinde okumuyor

02.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:01

Son dakika haberlerine göre İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar ifade edildi: "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin...

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar ifade edildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edilmiştir.

Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir."

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si Boğaziçi Üniversitesinde okumuyor
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si Boğaziçi Üniversitesinde okumuyor
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si Boğaziçi Üniversitesinde okumuyor
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si Boğaziçi Üniversitesinde okumuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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