Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde ortalığın karıştığı meydan kavgası kamerada
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Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde ortalığın karıştığı meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde ortalığın karıştığı meydan kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Taksim Talimhane'de bir restorana gelen yabancı uyruklu 2 şahıs, iddiaya göre yan masada oturan 3 kadına laf attı.

Taksim Talimhane'de bir restorana gelen yabancı uyruklu 2 şahıs, iddiaya göre yan masada oturan 3 kadına laf attı. Restoran çalışanlarının gitmeleri yönündeki uyarlarına küfürle karşılık veren şahıslar, saldırgan tavırlar gösterince kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o meydan kavgası kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yabacı uyruklu iki şahıs bir restorana gelerek sipariş verdi. Şahıslar o esnada yan masada oturan 3 kadına iddiaya göre laf attı. Kadınların şikayeti üzerine restoran çalışanları şahısları uyardı.

KAVGADA DÜŞEN ŞAHIS YERDE TEKMELENDİ

Ancak şahısların kadınları rahatsız etmeye devam etmesi üzerine restoran çalışanları, kalkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine şahıslar, "Ben buradan gitmiyorum, ne yapacaksınız" diyerek çalışanları tehdit etti. Taşkınlık yapmaya devam etmeleri üzerine çalışanlar şahısları masadan kaldırarak göndermek istedi. O esnada şahıslar işletme sahibine İngilizce ağır küfür edince ortalık bir anda karıştı.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Şahısların yumrukla saldırması üzerine restoran çalışanları da aynı şekilde karşılık verdi. Dakikalarca süren meydan kavgasında tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuşurken, düşen şahıslardan biri ise yerde tekmelendi. Vatandaşların araya girmesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde ortalığın karıştığı meydan kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
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