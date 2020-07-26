Son dakika haberi... İstanbul'un en büyük mesire alanı Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açıldı
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Son dakika haberi... İstanbul'un en büyük mesire alanı Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açıldı

Son dakika habere göre İstanbul'un en büyük mesire alanı Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı yaz aylarıyla birlikte şenlenmeye başladı.

Son dakika haberi... İstanbul'un en büyük mesire alanı Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açıldı
26.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:06

İstanbul'un en büyük mesire alanı Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı yaz aylarıyla birlikte şenlenmeye başladı. Beykoz-Ümraniye yolu üzerinde yer alan ve şehrin 5 farklı noktasından kolayca ulaşılan mesire merkezi konumuyla ailelerin yeni gözdesi olacak.

Türkiye'nin 81 ili ve 7 bölgesinden esinlenerek, Beykoz Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın imzaladığı protokolle 8 milyon 479 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanan Kanuni Kent Ormanı'nın birinci bölgedeki ilk etabı yeni düzenlemelerle ziyarete açıldı.

İstanbulluların şehrin ortasında kuş sesleri eşliğinde temiz havada huzur bulacağı, aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçirdiği şehir ormanına Beykoz-Ümraniye yolu üzerindeki Küçüksu Caddesi'nden ulaşılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yakınlığıyla Avrupa Yakası ve komşu ilçelere de ulaşım kolaylığı sunan alan şehrin tüm sakinlerini doğaya ve ailecek mutlu anlara çağırıyor.

11 kilometrelik yürüyüş yolu

Ziyaretçileri yeşil ve bakımlı ortamıyla karşılayan mesirenin ilk etabında suni bir gölet, ormanda gezinti ve koşu imkanı sunan toplamda yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda yürüyüş parkuru, 4 bin 400 metre bisiklet yolu ve parkı, piknik alanları, çocuk oyun grupları, çeşmeler, restoran ve kafeterya bulunuyor.

Doğaya saygılı mangal

Aileler için çocuk oyun gruplarının ve piknik masalarını çevresinde hazırlan 7 büyük doğal gazlı mangal ünitesi piknikçilere doğaya saygılı, temiz ve zahmetsiz mangal keyfi sunuyor. Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri etleri mangal ünitelerinde görevliler eşliğinde ya da kendileri kolayca pişirebilecek. Ormanda bu üniteler dışında mangal yakılamayacak. Böylece ormanların kabusu olan mangal kazalarının da önüne geçilmiş olacak.

Atlı sporlar yapılacak

Açık alanda sporu tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak. Bu amaçla ormanda okçuluk, cirit ve atlı kızak gibi geleneksel atçılık sporlarının yapılacağı 4 bin 200 metrekare büyüklüğünde çalışma ve eğitim alanları da hazırlanıyor.

Beykoz Belediyesi'ne ait gölet manzaralı nikah salonunun da hizmet verdiği şehir ormanının kafeteryası ise nezih ortamıyla çay ve kahve molası vermek isteyenleri ağırlıyor. Büyük, temiz ve yeşil ortamıyla İstanbul'a nefes aldıracak alanda ayrıca 778 araçlık otopark da yer alıyor.

Ailesi ile pikniğe gelen Recep Alemdar, "Burayı yeni öğrendik nikah sarayına gelmiştik oradan görmüştük. Bugün geldik kahvaltı için vallahi gayet iyi herhalde daha tam tespit edilmedi. Çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

Köpeğini gezdirmeye gelen Firuzan Yılmaz ise, "Evimiz buraya çok yakın, burayı zaten bize önerenler de oldu. Bir gelip görmek istedik o yüzden böyle bir gezmeye geldik. Daha önce arabayla gelmiştik gayet güzel piknik yapabilecek çok güzel bir yer yapmışlar" şeklinde konuştu.

Faruk Gündaş ise, "Biz öncelikle Beykoz Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Böyle güzel, vatandaşlara yaşam alanları yaptıkları için. Biz Avcılar'da oturuyoruz ama orada hiç öyle böyle şeyler yok" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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