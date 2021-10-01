Son dakika haberi | İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. - Haberler
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Son dakika haberi | İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: - İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İki eve ve bir otomobile yapılan baskınlarda olayla bağlantılı yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Son dakika haberi | İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haberi | İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haberi | İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haberi | İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. - Haberler
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