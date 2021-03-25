Son dakika haberi! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 69,83'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 69,83'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 69,83'e yükseldi

Son dakika haber... İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 69,83'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 69,83'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 50,67 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,83 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 61,19, Terkos'ta yüzde 65,06, Sazlıdere'de yüzde 36,76, Alibey'de yüzde 63,13, Büyükçekmece'de yüzde 69,59, Ömerli'de yüzde 86,57, Darlık'ta yüzde 82,36, Elmalı'da yüzde 79,39, Kazandere'de yüzde 60,92 ve Pabuçdere'de yüzde 49,28 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 606,56 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 697 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 193,42 milyon metreküp su alındı. 2020 yılında ise her iki kaynaktan toplam 503 milyon metreküp su alınmıştı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 25 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,72, 2007'de yüzde 54,50, 2008'de yüzde 42,29, 2009'da yüzde 94,00, 2010'da yüzde 99,09, 2011'de yüzde 94,41, 2012'de yüzde 92,62, 2013'te yüzde 88,30, 2014'te yüzde 35,46, 2015'te yüzde 95,05, 2016'da yüzde 86,99, 2017'de yüzde 89,48, 2018'de yüzde 89,56, 2019'da yüzde 94,07, 2020'de ise yüzde 63,92 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Aleyna Tilki Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Caner Erkin Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 69,83'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:59:02. #1.15#
title