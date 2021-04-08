İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütlerine karşı vatandaşları bilgilendiriyor
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İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütlerine karşı vatandaşları bilgilendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütlerine karşı vatandaşları bilgilendiriyor

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, terör örgütlerinin vatandaşları istismar etmemesi için farklı bir yönteme geçti.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, terör örgütlerinin vatandaşları istismar etmemesi için farklı bir yönteme geçti. Özellikle Esenyurt'taki mahallelerde bilgilendirme toplantıları düzenleyen ve son iki ayda 83 bin 628 kişiyle doğrudan temas kuran polis, bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, görevlilerince, Esenyurt ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bir dizi bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Terör örgütlerinin vatandaşlarımızı istismar etmelerini önlemek ve sosyo-kültürel farklılıkların birleştirici yönlerine farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz Şubat ayından itibaren bazı AVM'lerde yapılan toplantılarda örgütlerin karanlık yüzü aktarıldı. Mahalle ziyaretlerinde, ilçe sakinleriyle buluşan terör polisi, terör örgütlerinin vatandaşları istismar etmelerini önlemek ve sosyo-kültürel farklılıkların birleştirici yönlerine farkındalık oluşturmak amacıyla bildiriler dağıttı.

1 ŞUBAT'TAN 4 NİSAN'A KADAR 84 BİNE YAKIN VATANDAŞLA TEMAS KURULDU

Yaklaşık iki aydır devam eden bilgilendirme için alışveriş merkezlerine kurulan stantlarda şu ana kadar 83 bin 628 vatandaşla doğrudan iletişime geçildi. Bu görüşmelerde vatandaşlara bilgilendirme broşürleri ve hediyeler verildi.

POLİS, MUHTARLARI YANINA ALARAK 300'E YAKIN AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Bu tarihlerde ayrıca Esenyurt ilçesindeki mahalle muhtarları ile birlikte Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyarak 267 ailenin evine ziyaret gerçekleştiren emniyet ekipleri, bu ziyaretlerde de ebeveynler ve aile üyelerini bilgilendirdi.

AİLENİN DÜĞÜN HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

İstanbul Terörle Mücadele Şubesine ekipleri ayrıca yine Esenyurt'ta yaşayan bir ailenin 'düğün' hayalini de gerçekleştirdi. Adı açıklanmayan ailenin yıllar önce maddi zorluklar yüzünden zor şartlar altında evlendiklerini ve düğün yapamadıklarını öğrenen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, hemen devreye girerek hazırlanan sürprizle bu aileye evlilik töreni düzenlendi. Gelin ve damat, sürpriz düğün töreninde çocukları kucağında geldi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütlerine karşı vatandaşları bilgilendiriyor
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütlerine karşı vatandaşları bilgilendiriyor
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütlerine karşı vatandaşları bilgilendiriyor
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütlerine karşı vatandaşları bilgilendiriyor
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütlerine karşı vatandaşları bilgilendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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