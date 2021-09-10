Son dakika... SULTANGAZİ'DE ANNESİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
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Son dakika... SULTANGAZİ'DE ANNESİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de annesini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Cem Bayır (34) 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SULTANGAZİ'de annesini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Cem Bayır (34) 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Cem Bayır ile avukatı hazır bulundu. Savunmasında yüzde 80 zihinsel engelli olduğunu söyleyen Bayır'ın adli tıp raporunda kendisinin ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilemediği ortaya çıktı. Mahkeme davanın karara bağlanacağını belirterek sanığa son sözünü sordu. Sanık Cem Bayır, "Karar insafınıza kalmıştır" dedi. Adli tıp kurumunu ve dosyadaki diğer delilleri dikkate alan heyet, sanık Cem Bayır'ı 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Son dakika... SULTANGAZİ'DE ANNESİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... SULTANGAZİ'DE ANNESİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Haberler
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