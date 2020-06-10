Son dakika haberi | İSTANBUL-SOSYAL MEDYA FENOMENİ CANER ÇALIŞIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gelen son dakika haberlerine göre Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, son yolculuğuna uğurlandı.
10.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:36
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, son yolculuğuna uğurlandı.DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışır'ın ölümünü, arkadaşları sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çalışır, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Başakşehir'de bulunan Yeni Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarı başındaki yakınlarının ayakta güçlükle durdukları ve gözyaşı döktükleri görüldü.- İstanbul
Kaynak: DHA