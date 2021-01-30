Son dakika haberi: İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim
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Son dakika haberi: İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

30.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:02
Son dakika haberi: İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 1 Şubat Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında sessizlik hakim.

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği İstanbul'da, İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu, saat 18.00 itibarıyla yüzde 6 olarak kayda geçti.

Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri D-100 kara yolunda oluşturduğu kontrol noktalarında, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını inceledi.

Kentte, yürüme mesafesinde olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde vatandaşların alışveriş yaptığı görüldü.

Özellikle kuruyemişçilerdeki yoğunluk nedeniyle yer yer sosyal mesafeye uyulmadığı dikkati çekti.

Bazı vatandaşların hayvanlarıyla yürüyüş, görevlilerin ise sokak ve caddelerde temizlik yaptığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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