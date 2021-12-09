Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haberler
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Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırıda şehit düşen 3 askerden Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz(23)'ün acı haberi Sancaktepe'de yaşayan ailesine ulaştı.

Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz(23) şehit oldu. Şehidin acı haberi, Sancaktepe, Akpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin ardından Aksöz ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi. Taziyeleri kabul eden baba Zekeriya Aksöz'ün evinin balkonunda gözyaşlarını tutamadığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'de şehitin evine gelerek taziyelerde bulundu. Şehidin evinin önüne çadır kurularak, Kuran-ı Kerim tilavetleri okundu. Öte yandan şehit İdris Aksöz'ün 2 ay önce nişanlandığı, kısa süre içerisinde evleneceği öğrenildi. Şehit askerin cenazesi, yarın Nevşehir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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