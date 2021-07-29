İstanbul polisinden orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi
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İstanbul polisinden orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi

Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarına başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmaları başlatan polis ekipleri, Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda denetim yaptı.

Ormanda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler arama, tarama ve güvenlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Polislere arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti.

Helikopter destekli yürütülen çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa ani müdahale için birimlerin hazırda bekletildiği bildirildi.

Çalışmalar ormanlık alanlarda yaz ayları boyunca sürecek.

İstanbul polisinden orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi
İstanbul polisinden orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi
İstanbul polisinden orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi
İstanbul polisinden orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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