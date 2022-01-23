Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberi... İstanbul'un Pendik ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
PENDİK, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Pendik ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenler Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.