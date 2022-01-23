Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İstanbul'un Pendik ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Pendik ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenler Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İtfaiye, Pendik, Yangın, Güncel, Haber

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