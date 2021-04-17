Son dakika haberi... İstanbul Modern, "Sanatla Büyüyen Ağacım" projesiyle çocukları doğayı sanatla keşfetmeye çağırıyor

Son dakika habere göre İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için başlattığı "Sanatla Büyüyen Ağacım" projesi ile çocukları doğayı düşünmeye ve sanatla renkli hayaller kurmaya davet ediyor.

İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için başlattığı "Sanatla Büyüyen Ağacım" projesi ile çocukları doğayı düşünmeye ve sanatla renkli hayaller kurmaya davet ediyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan'a kadar sürecek projede yer alan sanatçılar Alper Aydın, Barbara ve Zafer Baran, Bedri Baykam, Ergin Çavuşoğlu, Kamil Fırat ve Fatma Tülin, tarih boyunca sanatta doğanın en güçlü temsillerinden biri olan ağaç imgesini çocuklar için yorumlayacak.

Sanatçılar, ağacı gövdesindeki dokusu, rüzgarla dans eden gölgesi, toprağın derinlerine uzanan kökleri, birbirinden farklı görünen yaprak ve dallarıyla ele alarak; resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf ya da performansla anlatacak.

İstanbul Modern, sanatçıların çocuklar için gerçekleştirdiği yaratıcı üretimleri internet sayfası ile sosyal medyada 23 Nisan haftası boyunca paylaşacak.

Proje süresince sanatçıların üretimlerinden yola çıkarak kendi ağaçlarını tasarlayan çocuklar, çalışmalarının fotoğraflarını İstanbul Modern'in internet sitesinde projeye özel hazırlanan resim galerisine yükleyebilecek. Çocukların sanat çalışmalarının fotoğrafları "www.istanbulmodern.org" adresinde 16 Mayıs'a kadar sergilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu