Son dakika haberi | İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Motorine 19, benzine ise 14 kuruş zam yapıldı! Ancak pompaya yansımayacak
Motorine 19, benzine ise 14 kuruş zam yapıldı! Ancak pompaya yansımayacak
Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı

İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir İçerenköy'deki sebze meyve halinde faaliyet gösteren ve nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, nüfuz ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tefecilik olaylarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, İstanbul ve Muğla'da 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 av tüfeği, 5 yedek şarjör, 350 mermi, 2 çelik yelek ve muşta ile çok sayıda çek, senet ve sözleşme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi | İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Burcu Biricik Murat Dalkılıç Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 19:27:53. #1.14#
title