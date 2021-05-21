Son dakika haberi: İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Balıkesir'de 18 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi: İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Balıkesir'de 18 zanlı yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Balıkesir'de 18 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 8 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Balıkesir'de 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Balıkesir'de 18 şüpheli gözaltına alındı.

Organize suç örgütlerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Bandırma ilçesinde 25 şüphenin adresine baskın yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, uyuşturucu hap, hassas terazi ile çok sayıda fişek ve bıçak ele geçirildi.

Operasyonda, 18 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevi, birinin ise askerde olduğu belirlendi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Balıkesir'de 18 zanlı yakalandı
Son dakika haberi: İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Balıkesir'de 18 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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