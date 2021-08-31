Son dakika haberi: İstanbul merkezli operasyonda yetkisiz basıldığı tespit edilen 10 bin altın ele geçirildi

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda izinsiz basılmış, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtilen ve basımı Cumhuriyet döneminde durdurulan 10 bin adet Reşat altın, Hamit altını ve Ata lirası ele geçirildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda izinsiz basılmış, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtilen ve basımı Cumhuriyet döneminde durdurulan 10 bin adet Reşat altın, Hamit altını ve Ata lirası ele geçirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bulunan ve Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat altını, Hamit altını ve Ata lirası olarak adlandırılan altınları izinsiz biçimde üretip piyasaya süren bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Kayseri'de bulunduğu tespit edilen 29 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 55 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda toplam 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 10 bin adet Ata lirası, Reşat altını, Hamit altını ele geçirildi.

İzinsiz biçimde basılan altınların saflık oranlarının belirlenmesi ve sahte olup olmadığına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan zanlıların da emniyette işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu