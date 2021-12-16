Son dakika haberi! İstanbul merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ve 33 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan, aralarında fuhuş çetesi lideri Hakan A.'nın da bulunduğu 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ve 33 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda, fuhuş çetesinin elebaşı Hakan A.'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 3 şüpheli, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si ise, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Cezaevinden çıktıktan sonra bu işlere tövbe ettim"

Fuhuş çetesinin elebaşı şüpheli Hakan A. ifadesinde, "Ben 2017 yılında 'fuhuşa aracılık etmek' suçundan operasyonla alındım. Cezaevinden çıktıktan sonra bu işlere tövbe ettim. 2020 Mart ayında cezaevinden çıktım, beraat kararı aldım. Aslında ben şu an araç kiralama işi yapıyorum" diyerek mağdur olduğunu söyledi ve serbest bırakılmayı talep etti. Kardeşi Niyazi A., "2017 yılında bu suçtan dolayı cezaevine girdim ve çıktım. Sonrasında tövbe ettim. Lokanta açtım, orayı işletiyorum. Benim 5 çocuğum var, çocuklarım mağdur durumdadır. Ben esnaflık yapıyorum. Evde ekmek bekleyen çocuklarım vardır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu 8. Suılh Ceza Hakimliği, aralarında 'fuhuş baronu' olarak tanınan Hakan A. ve kardeşi Niyazi A.'nın aralarında bulunduğu 12 şüphelinin sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi. 3 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.