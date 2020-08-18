Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI Bir son dakika haberine göre Fethullahçı terör örgütü(FETÖ)'ne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Fethullahçı terör örgütü(FETÖ)'ne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 16 ilde 62 hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyon, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapıldı.

Kaynak: DHA