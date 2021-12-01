Son dakika haberi: İstanbul merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İstanbul merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. isimli şüphelinin liderliğinde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütünün deşifre edilmesi için çalışma başlattı.

İstanbul merkez olmak üzere Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de belirlenen adreslere dün sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda, örgüt lideri M.T'nin de arasında olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 10 kilogram bandrolsüz tütün ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bakan şaştı kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor

Bakan şaştı kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor

 16 bin lira verip, diş tedavisi yaptıran genç kadının hayatı karardı

16 bin lira verip, diş tedavisi yaptıran genç kadının hayatı karardı

 Sosyal medya onları konuştu! Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı

Sosyal medya onları konuştu! Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title