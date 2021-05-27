Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL merkezli 12 ilde internetten üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 12 ilde internetten üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 42 adreste 4'ü çocuk 59 kişiye yönelik gerçekleşen operasyonda çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde 42 adrese internet üzerinden dolandırıcık yaptığı tespit edilen 4'ü çocuk 59 kişilik çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Drop (kargo çalma), ship (başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma), mail order (bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması), phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT'den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hala getirerek hesapları boşaltarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4'ü çocuk 59 kişiden, Çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince adreslere yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi. Ekiplerce gerçekleşen operasyonlara özel hareket polis, Çocuk Şube ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. 

Öte yandan, Gaziosmanpaşa'da bulunan lüks bir rezidansa, Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binaya ve Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binaya düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 


- İstanbul
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı
Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Antony Blinken Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ersun Yanal Burak Yılmaz Lukas Podolski Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 09:46:32. #1.11#

title