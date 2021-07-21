Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı
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Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kurban Bayramı tatilinde sürücülerin yoğun olarak kullandığı Şile-Çekmeköy Otoyolu'ndaki trafik denetimlerinde vatandaşlara kolonya ve şeker ikram edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kurban Bayramı tatilinde sürücülerin yoğun olarak kullandığı Şile-Çekmeköy Otoyolu'ndaki trafik denetimlerinde vatandaşlara kolonya ve şeker ikram edildi.

Ekipler, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlayabilmek için denetimlerini sürdürüyor.

Şile Yeşilvadi Sahilköy Kavşağı'nda denetim yapan ekipler, piknik alanları ve sahillere tatillerini geçirmek için giden araçları kontrol ediyor.

Jandarma ekipleri, sürücüler ile yolculara bayram nedeniyle kolonya ve şeker ikram etti.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda hatırlatmalar yapan ekipler, orman yangınlarına karşı piknik ateşlerinin kontrollü yakılması ve çocukların sahipsiz bırakılmaması için vatandaşlara bazı ikazlarda bulundu.

24 saat esasına göre yapılacak denetimlerde, vatandaşların huzur ve güven içiresinde bayramlarını geçirebilmeleri için içlerinde Jandarma asayiş, motosikletli asayiş ve trafik ile jandarma trafik timlerinin de yer aldığ toplam 4419 personelin görev yapacağı öğrenildi.

Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı
Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı
Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı
Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı
Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı
Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı
Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı
Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı
Jandarmasından trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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