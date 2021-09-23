Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yerel

Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi İstanbul İtfaiyesi'nin 307. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle Kartal Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören öğrencilere 'Yangın Bilinçlendirme Eğitimi' verildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi

İSTANBUL - İstanbul İtfaiyesi'nin 307. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle Kartal Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören öğrencilere ' Yangın Bilinçlendirme Eğitimi' verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kartal Meydanı'na kurulan eğitim merkezinde minik öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler simülasyon eşliğinde anlatıldı. Kartal Belediyesi Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi altı yaş grubu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde deneyimli itfaiyecilerin anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi. İtfaiye görevlilerinin gözetmenliğinde simülasyon bölümüne alınan öğrencilere yangın çıkmaması için alınacak önlemler ve olası bir yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verilerek eğitim tamamlandı.

İstanbul İtfaiyesi ekipleri Kartallı kreş öğrencilerine eğitime katıldıkları için teşekkür ederken, katılımcı miniklere şapka ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'İtfaiye Çocuk' dergisi hediye edildi.

Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi

Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi

Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi

Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi
İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Demet Akalın Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:57:39. #1.17#