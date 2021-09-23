Son dakika haberi: İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul İtfaiyesi'nden Kartallı minik öğrencilere yangın eğitimi

İSTANBUL - İstanbul İtfaiyesi'nin 307. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle Kartal Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören öğrencilere ' Yangın Bilinçlendirme Eğitimi' verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kartal Meydanı'na kurulan eğitim merkezinde minik öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler simülasyon eşliğinde anlatıldı. Kartal Belediyesi Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi altı yaş grubu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde deneyimli itfaiyecilerin anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi. İtfaiye görevlilerinin gözetmenliğinde simülasyon bölümüne alınan öğrencilere yangın çıkmaması için alınacak önlemler ve olası bir yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verilerek eğitim tamamlandı.

İstanbul İtfaiyesi ekipleri Kartallı kreş öğrencilerine eğitime katıldıkları için teşekkür ederken, katılımcı miniklere şapka ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'İtfaiye Çocuk' dergisi hediye edildi.