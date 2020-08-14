Son dakika haberi! İstanbul Havalimanı'nda taksicilere Covid-19 denetimi
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Son dakika haberi! İstanbul Havalimanı'nda taksicilere Covid-19 denetimi

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Havalimanı'nda taksicilere Covid-19 denetimi Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında her gün binlerce yerli ve yabancı yolcu taşıyan İstanbul Havalimanı'ndaki taksiciler, Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetlendi.

14.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:04

İstanbul Havalimanı'nda taksicilere Covid-19 denetimi

İSTANBUL - Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında her gün binlerce yerli ve yabancı yolcu taşıyan İstanbul Havalimanı'ndaki taksiciler, Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde alınan tedbirlere ilişkin denetimler sürüyor. İstanbul genelinde de devam eden denetimler kapsamında Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de İstanbul Havalimanı'nda denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, her gün çok sayıda yerli ve yabancı yolcuyu taşıyan havalimanında görev yapan taksicileri denetime tabi tuttu. Kontrol noktasında taksicileri durdurarak şoför ve aracın Covido-19 tedbirlerine uygunluğu denetlendi. Kontroller sırasında ekipler, taksicilere uyulması gereken kuralları da bir kez daha hatırlattı. Denetimler sırasında durdurulan bazı araçlar da bomba arama köpeği Kovan tarafından adeta didik didik arandı.

"Sağlık için özen gösterilmesini istiyoruz"

Denetimler sırasında herkesin kendisinin kurallara uyduğunu, virüsün bir an önce bitmesi için herkesin duymasını tavsiye eden taksici Ali Afrinderin, "Bu dönemde hepimiz üzerimize düşen görevi yapmamız lazım. Biz yapıyoruz diğer arkadaşların da yapmasını istiyoruz ki bir an önce bu illetten kurtulalım. Dışarıdaki arkadaşlarımız buna özen göstermiyorlar gibi geliyor ama onların da sağlık için özen göstermesini istiyoruz. Aracımızda dezenfektan ve kolonyamız var. Yolcularımızda olmazsa falan diye maskelerimiz var onlardan veriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Aracımızda maske, dezenfektan bulunduruyoruz"

Bir başka taksici Ünal Uçar ise, "Aracımda dezenfektan ve antibakteriyel ürünlerimiz var. Sağlık hepimiz için, inşallah bunlar da geçecek. Yolcular genelde maske takıyorlar ama olmayanlara da kendimiz maske veriyoruz. Aracımızda maske bulunduruyoruz" diye konuştu.

Cuma namazı öncesi maske dağıtımı ve sosyal mesafe uyarısı

Öte yandan denetimler kapsamında jandarma ekipleri Cuma namazı öncesinde İstanbul Havalimanı Camii'inde namaz kılmaya gelenlere maske dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, cami içerisinde de sosyal mesafeye uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

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Son dakika haberi! İstanbul Havalimanı'nda taksicilere Covid-19 denetimi

Kaynak: İHA

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