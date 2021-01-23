Son dakika haberi: İstanbul (F - 515) Fırkateyni törenle denize indirildi
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Son dakika haberi: İstanbul (F - 515) Fırkateyni törenle denize indirildi

23.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:38

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen MİLGEM projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü gemi ilk kaynak törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen MİLGEM projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü gemi ilk kaynak törenine katıldı.

Son dakika haberi: İstanbul (F - 515) Fırkateyni törenle denize indirildi
Son dakika haberi: İstanbul (F - 515) Fırkateyni törenle denize indirildi
Son dakika haberi: İstanbul (F - 515) Fırkateyni törenle denize indirildi
Son dakika haberi: İstanbul (F - 515) Fırkateyni törenle denize indirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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