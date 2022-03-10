Son dakika haberi | İSTANBUL-FATİH'TE KIZ ARKADAŞINI REHİN ALMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANI POLİS AYAĞINDAN VURDU

Olay, sabah saat 06.00'da Kadırga Limanı Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E. kız arkadaşı Gurlux S. ile birlikte Kumkapı Polis Merkezi Amirliği yakınlarında yolda yürürken bir anda silahını çıkartıp Gurlux S.'yi rehin almaya çalıştı. O sırada çevrede bulunan kişiler durumu polise bildirildi. Harekete geçen ekipler, eli silahlı şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Israrla silahını bırakmayan Yusuf E. polis ekipleri tarafından ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan ve psikololojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli olayın ardından tedavi edilmek üzere hastaneye yatırıldı. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel