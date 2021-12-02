İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiAhmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN'da, polis ekiplerinin 3 farklı adrese düzenledikleri operasyonda 250 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İSTANBUL (DHA) - Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN'da, polis ekiplerinin 3 farklı adrese düzenledikleri operasyonda 250 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Eyüpsultan'da 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonlarda bir evde yapılan aramada 250 bin adet satışa hazır ecstasy diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Depo olarak kullanılan bir başka adreste ise uyuşturucu hap yapımında kullanılan hammadde, baskı makinesi, hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 250 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

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