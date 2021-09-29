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Son dakika haberi! İSTANBUL ESENYURT'TA ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

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Son dakika haberi! İSTANBUL ESENYURT'TA ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberlerine göre Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta, bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonucunda tabanca ile öldürdü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Vedat BAYRAKTAR - Veysel TİMDU/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta, bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonucunda tabanca ile öldürdü. Saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, cinayet güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Büyükayazma Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile alkol alan Erhan F. ve Erol Ç. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Ç. belinden çıkardığı tabanca ile Erhan F.'ye ateş etmeye başladı. Göğsünden yaralanan Erhan F. kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Erhan F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN TABANCA İLE YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, Erol Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganın kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Plaka üzerinden yapılan takipler sonucunda katil zanlısının kaçtığı adresi belirleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Erol Ç. cinayeti işlediği silah ile yakalandı. Saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erol Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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