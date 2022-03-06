Son dakika haberi | İSTANBUL-ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 3 BİNA HASAR GÖRDÜ

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 2 binaya daha sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Esenler Fatih Mahallesi 142 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, 2 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişiye olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın nedeniyle 3 binada hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"EVİMİZ YANIYOR HABERİMİZ YOK"

Yaşadığı olayın şaşkınlığını yaşayan bina sakini Şahseddin Demir, "Evimiz yanıyor haberimiz yok. Amcamın oğullarının ki yanınca bizimki de yandı. Allah razı olsun çabuk geldiler. Yaralı şu an yok. Üç bina yandı. Öbürü tamamen yandı. Bizimkilerde de az hasar var" dedi.