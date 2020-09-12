Son dakika haberleri | İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçlarını açıkladı
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Son dakika haberleri | İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçlarını açıkladı

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur Uygulaması'nın bilançosunu açıkladı.

Son dakika haberleri | İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçlarını açıkladı
12.09.2020 03:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 03:07
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur Uygulaması'nın bilançosunu açıkladı. 15 noktada 1525 personel, 2 deniz limanı şube botu, bir hava ekibi ve 4 eğitimli dedektör köpek ile yapılan denetlemeler sonucunda, 141 bin 240 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 329 kişi ile 103 yoklama kaçağının yakalandığı denetlemelerde çok sayıda sürücüye ve işyerine ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün 21.00-23.00 saatleri arasında yapılan 'Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, 15 noktada 1525 personel, 2  deniz limanı şube botu, bir hava ekibi ve 4 eğitimli dedektör köpek ile yapılan denetlemeler sonucunda, 141 bin 240 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 329 kişi ile 103 yoklama kaçağının yakalandığı denetlemelerde çok sayıda sürücüye ve işyerine ceza kesildi. Denetlemelerde 831 araca işlem yapılırken, 29 araç trafikten menedildi. Sürücülere 194 bin 054 TL para cezası kesildi. 778 işyerinin denetlendiği uygulamada 14 işyerine işlem uygulanırken, 1122 TL idari para cezası kesildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH İLE DEĞİŞİK MİKTARLARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİDenetimlerde ayrıca, 28 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 145 fişek ele geçirildi. Değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerin de ele geçirildiği denetimlerde; 26 kök hint keneviri, 5 bin 536.5 gram uyuşturucu madde, 164 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 5 bin 595 TL ile 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alına kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezlerine ve emniyet müdürlüklerine götürüldü.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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