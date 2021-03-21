İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar hazırladı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar hazırladı

21.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:59

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitim gören çocukların bilgilendirilmesi amacıyla kuklalarla hazırlanan eğitici videoları yayınladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitim gören çocukların bilgilendirilmesi amacıyla kuklalarla hazırlanan eğitici videoları yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemi sürecinde evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan, eğitim-öğretimlerine uzaktan devam eden çocukların eğlenerek, öğrenmeleri sağlamak amacıyla harekete geçti.

Ekipler, 21 Mart Dünya Kukla Günü kapsamında, "Güven" ve "Gül" isimli polis kuklalarıyla video çalışması hazırladı. Profesyonel kukla oynatıcıları aracılığıyla hazırlanan içeriklerde güvenli internet kullanımı, önemli numaralar, kişisel güvenlik ve trafik güvenliği konuları yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar hazırladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar hazırladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar hazırladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çocuklar için kuklalarla eğitici videolar hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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