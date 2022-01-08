Son dakika haberi! İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi! İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Son dakika haberi! İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, İstanbul'dan araçla uyuşturucu getiren M.K. ve O.G.T., polisin uygulama noktasında yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, İstanbul'dan araçla uyuşturucu getiren M.K. ve O.G.T., polisin uygulama noktasında yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde 1 kilo 66 gram skunk, 160 gram kokain ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaları kapsamında, ilçeye İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine, Torba uygulama noktasında önlem aldı. Şüphe üzerine saat 07.00 sıralarında durdurulan otomobilde; 1 kilo 66 gram skunk, 160 gram kokain ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.K. ve O.G.T.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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