Son dakika haberi | İstanbul'daki terör örgütü PKK operasyonu
19.02.2021 22:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:28
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta 28 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir