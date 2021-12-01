Son dakika haberi... İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi - Haberler
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Son dakika haberi... İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Sultangazi'de, fırtına sırasında bir binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Huriye Pulur, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de, fırtına sırasında bir binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Huriye Pulur, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde oturduğu binanın çatısını oğluyla onardığı sırada karşı binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Pulur'un (72) cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adlı Tıp Kurumu morgundan alınarak, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gürsü köyüne getirildi.

Pulur'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Pulur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Son dakika haberi... İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi

Son dakika haberi... İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi

Son dakika haberi... İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi

Son dakika haberi... İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi

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AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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