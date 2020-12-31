İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı

31.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:00
İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri il genelinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirtilen 14 ilçede 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, baskın yapılan evlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı. Polis ekipleri, operasyon yapılan adreslerde arama yaptı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden biri de Fatih'teki tek katlı bir gecekondu oldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Fotoğraf)


İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 15 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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