Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş

Halıcıoğlu'nda seyir halinde olan bir sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aniden fren yapması sonucu halk otobüsünün karıştığı 4 araçlı zincirleme kazada meydana geldi. Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü bir süre sonra geri geldi. Sürücü polis ekiplerinin sorusuna, "Araçtaki malı dükkana boşaltmaya gittim" dedi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu-Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araçla seyir halinde olan bir sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aniden frene basması sonucu halk otobüsünün de karıştığı 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Olayın hemen ardından kazaya neden olan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kimsenin yaralanmadığını belirleyerek kaza yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili sürücülerin ifadesine başvurduktan sonra inceleme yaparak tutanak tuttu.

"ARAÇTAKİ MALI DÜKKANA BOŞALTMAYA GİTTİM"

Ekipler ve sürücüler olay yerinden ayrılacakları esnada ise kazaya neden olan sürücü yaya olarak kaza yerine geldi. Polis ekiplerinin "neden ayrıldın?" sorusuna üzerine sürücü, "Aracımda malzeme vardı onları dükkana boşalttım" diyerek cevap verdi. Ekiplerin olay yerinden ayrılmaması gerektiğini söylemesinin ardından polis otosuna alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya karışan diğer bir hafif ticari aracın sürücüsü ise, "Yolun karşısından servis aracı geçiyordu. O da tam yola giriyordu, bende Çıksalın istikametine giderken yol vermek için durduğumda kaza meydana geldi. Yaralı yoktu, dört araç kazaya karıştı" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı