Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş

15.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:36

Son dakika haberler... Halıcıoğlu'nda seyir halinde olan bir sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aniden fren yapması sonucu halk otobüsünün karıştığı 4 araçlı zincirleme kazada meydana geldi.

Halıcıoğlu'nda seyir halinde olan bir sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aniden fren yapması sonucu halk otobüsünün karıştığı 4 araçlı zincirleme kazada meydana geldi. Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü bir süre sonra geri geldi. Sürücü polis ekiplerinin sorusuna, "Araçtaki malı dükkana boşaltmaya gittim" dedi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu-Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araçla seyir halinde olan bir sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aniden frene basması sonucu halk otobüsünün de karıştığı 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Olayın hemen ardından kazaya neden olan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kimsenin yaralanmadığını belirleyerek kaza yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili sürücülerin ifadesine başvurduktan sonra inceleme yaparak tutanak tuttu.

"ARAÇTAKİ MALI DÜKKANA BOŞALTMAYA GİTTİM"

Ekipler ve sürücüler olay yerinden ayrılacakları esnada ise kazaya neden olan sürücü yaya olarak kaza yerine geldi. Polis ekiplerinin "neden ayrıldın?" sorusuna üzerine sürücü, "Aracımda malzeme vardı onları dükkana boşalttım" diyerek cevap verdi. Ekiplerin olay yerinden ayrılmaması gerektiğini söylemesinin ardından polis otosuna alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya karışan diğer bir hafif ticari aracın sürücüsü ise, "Yolun karşısından servis aracı geçiyordu. O da tam yola giriyordu, bende Çıksalın istikametine giderken yol vermek için durduğumda kaza meydana geldi. Yaralı yoktu, dört araç kazaya karıştı" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

-İHA-

Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aniden yola fırlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu
Aniden yola fırlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu
Taksici ve sürücü arasındaki yol verme inadı, bomboş yolda kazaya neden oldu
Taksici ve sürücü arasındaki yol verme inadı, bomboş yolda kazaya neden oldu
İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada
İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Nilgün Belgün Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Samet Aybaba Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:40:04. #1.14#
title