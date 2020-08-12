Son dakika haberi: İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya süren 2 kişi tutuklandı Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, Küçükçekmece'de atölyede yasa dışı yollarla ürettiği çok sayıda silahı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese, 10 Ağustos'ta operasyon düzenleyen ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, namlusu değiştirilmiş 21 tabanca ve 23 mermi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA