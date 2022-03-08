Son dakika haberi! İstanbul'da yangında dumandan etkilenen pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haber: İstanbul Kartal'da bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen pitbull cinsi köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen pitbull cinsi köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yakacık Yeni Mahalle Samandıra Caddesi'ndeki 8 katlı binanın giriş katında bulunan sürücü kursunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye erleri, iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen pitbull cinsi "Pablo" isimli köpeği battaniyeye sararak dışarı çıkardı.
İlk müdahalesi itfaiye ekiplerince yapılan köpek, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.